PTT Emekli Maaşlarını Alanlar İçin PARA Verecek! 89.000 TL Ödeme Hesaplarda!

PTT Emekli Maaşlarını Alanlar İçin PARA Verecek! 89.000 TL Ödeme Hesaplarda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 12:21

PTT emekli kredisi kampanyasında yeni duyuru yaptı. PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, PTT hesabınız üzerinden başvuru yapmaları halinde, Aktifbank aracılığı ile kredi alabileceklerdir. PTT ve Aktifbank emekliler için kredi verileceğini ve bu kredileri hesaplara atılacağını açıkladı. 

PTT EMEKLİ KREDİSİ 

89.000 TL'ye kadar emekli kredisi alacak olan kişiler, bankadan maaş alma şartı ile onay alacaklardır. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, kredi notu düşük olsa bile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 89.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, 24 ay vadeli geri ödeme tablosu oluşturarak kredi alabileceklerdir.  

PTT emekli kredisi ayrıca bankaya gitmeden de yapılıyor. PTT SMS kredi servisi ile maaş alan emeklilere ne kadar onay verileceği gösteriliyor. SMS ile kredi almak için PTT yazın boşluk bırakın 11 Haneli TC Kimlik Numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde Kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve bu kredi sonucunuza göre ne kadar onay alındığı belli olur. PTT üzerinden kredi alacak kişi en yakın banka şubesi üzerinden de işlem yapabilir. 

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