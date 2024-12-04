Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı, programdan ayrıldı

Okan Bayülgen’in, ‘Muhabbet Kralı’ programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında aniden rahatsızlandı. Ve stüdyodan ayrıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı, programdan ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2024 08:46

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in tv100 ekranlarında sunduğu "Muhabbetin Kralı" programında sağlık sorunu yaşayarak sevenlerini endişelendirdi.

Ünlü gurme Vedat Milor’un da konuk olduğu programa Prof. Dr. Ortaylı’nın aniden rahatsızlanması üzerine  kısa bir ara verildi.  Prof. Dr. Ortaylı yayından erken ayrılmak zorunda kaldı.

 

O anlarda Okan Bayülgen şunları söyledi:

"*Hocam, bu arada hemen programa başladık ama sizin tansiyonunuz yüksek. Ateşiniz çıkacak gibi görünüyor, çok belli. Herhalde üşüttünüz. Galiba hastalanacaksınız. Evet, çünkü geldiğinizde de üşüyordunuz. Şimdi burada da paltoyla oturuyorsunuz. Biraz baş dönmeniz var galiba.

 

*Ama hayranım; bir profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım... Bu sorumluluk duygusunu gösterdiğiniz için. Sorumluluk duygusuyla buraya gelerek bize bu değerli dersi bir kez daha aşıladığınız için hayranım.

 

*Dolayısıyla, stüdyodaki arkadaşlarımla beraber şunu söyleyeceğiz: Lütfen artık devam etmeyiniz, evinize gidiniz ve dinleniniz. Ben, “Belki biraz oturur musunuz?” dedim ama siz hemen geldiniz.

*Sayın hocamıza, değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten doğru olan, sağlığınızı korumaktır. Kendinizi zorlamamalısınız. Şimdi, “Hocayı Elvis binayı terk ediyor gibi hocam stüdyoyu terk ediyor” diyelim."

Benzer Haberler
Berk Oktay “Harman Yeri” ile setlere döndü: Pehlivan rolü için 20 kilo aldı! Berk Oktay “Harman Yeri” ile setlere döndü: Pehlivan rolü için 20 kilo aldı!
Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock” Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock”
“Kral Kaybederse” dizisi sete çıktı “Kral Kaybederse” dizisi sete çıktı
39 Derecede Aşk’ın galası gerçekleşti 39 Derecede Aşk’ın galası gerçekleşti
Aşk Evlilik Boşanma final fragmanı yayınlandı Aşk Evlilik Boşanma final fragmanı yayınlandı
“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu “Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'
  • 03-12-2024 18:57

Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu
  • 04-12-2024 09:44

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!
  • 03-12-2024 19:09

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'
  • 03-12-2024 19:03

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'
  • 28-11-2024 15:49

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'