Prestij Meselesi, Frankfurt'ta

Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapım şirketinin kararıyla vizyondan çekilen Prestij Meselesi, 02 Haziran 2023 tarihinde yeniden vizyona giriyor. Müzik albümleri, konserleri, şarkıları, sinema filmleri ve dizilerdeki başarılarıyla milyonların sevgisini kazanan Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret yolculuğunu konu alan film festival yolculuğuna da başladı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün, yapımcılığını ise Boyut Film- Murat Tokat’ın üstlendiği film atmosferi, ışığı ve dönemi ile izleyenlere görsel şölen yaşatmaya hazırlanıyor.

Zengin oyuncu kadrosu ve dev bütçesi ile yılın en iddialı filmi olan Prestij Meselesi’nin başrollerinde Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin yer alıyor.

23.cü kez gerçekleşecek Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış filmi olacak olan ‘ Prestif Meselesi ‘ 12 Haziran 2023 pazartesi gecesi Frankfurt’ta seyirci ile buluşacak Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşen festival bu yıl Türkiye proje ortağı TÜRSAK Vakfı ile gerçekleşecek.

Gala gecesine filmin ana karakterlerinden Mahmut Kırmızgül katılacak, filmin gösterimi sonrası seyirci ile söyleşi olacak. Gecenin sunumunu tiyatro ve sinema sanatçısı Yosi Mizrahi gerçekleştirecek.