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Prens'in tanıtımı yayınlandı

Tarihin ihtişamlı imparatorluklarına komediyle yaklaşan,16 Haziran itibariyle izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizi ‘Prens’in tanıtımı yayınlandı.

Prens'in tanıtımı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-06-2023 18:53

Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke Bongomia’nın hiç sevilmeyen Prens’i ve başına gelenler kahkahalara sebep olacak. 

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında hayata geçen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor.

Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

TARİH YAZMAYAN AMA KALPLERE TAHT KURAN BİR PRENS

Ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, herkesin sadece “prens” deyip geçtiği ve genel olarak kimse tarafından sevilmeyen ortanca kardeşin hikayesi tarihi dizilere bakış açısını değiştirecek. Kimsenin ciddiye almadığı, sarkastik, kompleksli, korkak, kırılgan, zalim ve bir o kadar sinir bozucu biri olan ‘Prens’ ülkesine rahatsızlık verirken izleyicileri eğlendirecek.

Entrikalar, ihanetler, aşklar, yol ayrımları, ölümler, doğumlar, hırslar, vazgeçişler ve tutkularla dolu bir komediyi gözler önüne serecek dizide, ‘Prens’in taht yolculuğu ‘Bongomia’ tarihinin akışını tamamen değiştirecek.

 

DÜNYADA İLKLER ARASINDA

Avrupa ve ABD sinemasında kullanılan 'Virtual Production' adı verilen sanal prodüksiyon teknolojisi ile çekilen ‘Prens’, dünyada bu tekniğin %85-90 oranında kullanılarak yapıldığı nadir projeler arasında. Farklı mekânlarda ve zamanlarda çekilebilecek  görüntülerin yalnızca tek mekanda çekilmesine olanak sağlayan teknoloji, oluşturulan sanal mekanlarla oyuncular ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyim yaşatıyor.

‘Prens’ gerçekleştirdiği birçok ilklerle izleyicileri güldürmek için gün sayıyor. Dizi, 16 Haziran itibariyle tüm bölümleriyle Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girecek.

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