Prens'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Max, yeni sezonu merakla beklenen ‘Prens’in üçüncü sezon fragmanını yayınladı. Vahşi Kelebek’in kahkahalar eşliğinde izlenecek yeni maceraları 9 Mayıs’ta ekrana gelecek.

Prens'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-04-2025 14:03

Giray Altınok’un hayat verdiği ve Kerem Özdoğan ile senaryosunu yazdığı, fenomen haline gelen ‘Prens’ yeni sezonunda da izleyicileri güldürmeye devam edecek.

 

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem ÖzdoğanCansu Diktaş Altınok’un kadrosunda yer aldığı diziye geçtiğimiz sezon Zeynep Tuğçe BayatÇağlar ErtuğrulMert DoğanDeniz Uğur katılmıştı. Üçüncü sezonda ise güçlü oyuncu kadrosuna Yiğit ÖzşenerBinnur KayaTansu BiçerBurcu ÖzberkBurak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün, Gizem Ayaz dahil oldu.

Prens | 3. Sezon Fragmanı:

 

Benzer Haberler
Onur Büyüktopçu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Dönüyor! Onur Büyüktopçu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Dönüyor!
Kaosun Anatomisi Dizisi Sete Çıktı! İlk Kare Yayınlandı Kaosun Anatomisi Dizisi Sete Çıktı! İlk Kare Yayınlandı
Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık!
Hudutsuz Sevda'da Büyük Ayrılık: Miray Daner Gidiyor Hudutsuz Sevda'da Büyük Ayrılık: Miray Daner Gidiyor
Sustalı Ceylan Dizisinden Erken Final Kararı! Sustalı Ceylan Dizisinden Erken Final Kararı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" İlk Tanıtımıyla Heyecan Yarattı!
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
  • 29-04-2025 14:08

Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”

Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı
  • 25-04-2025 13:15

Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt
  • 25-04-2025 12:12

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor
  • 23-04-2025 17:40

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor

Tropikal Tatilin Yıldızı: Hande Erçel’den Maldivler Paylaşımları
  • 25-04-2025 10:40

Tropikal Tatilin Yıldızı: Hande Erçel’den Maldivler Paylaşımları