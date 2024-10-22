'Prens' dizisinin üçüncü sezonu yolda

BluTV’den ‘Prens’ dizisi ile ilgili müjdeli haber geldi. Replikleri, kostümleri, hikayesi ve performaslarıyla kısa sürede fenomen hale gelen Giray Altınok imzalı ‘Prens’ üçüncü sezon onayını aldı. İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan ‘Prens’in kahkaha dolu maceraları üçüncü sezonda da devam edecek.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi ‘Prens’ yeni sezonuyla yakında BluTV’de.