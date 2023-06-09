'Prens' dizisinden fragman yayınladı!

Bongomia Hükümdarlığı’nın ciddiye alınmayan veliahtı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği ortanca kardeş ‘Prens’, krallığın dengelerini değiştirecek. Yerli yapımlar arasında uzun yıllardır ekrana gelmeyen bir tarihi komediyle izleyici karşısına çıkacak ‘Prens’ kahkahalara sebep olacak.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında hayata geçen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor.

Tarihi dizilere komedi dolu yeni bir yorum getiren ‘Prens’in yayınlanan fragmanı yüzleri gülümsetti. Sekiz bölümü aynı anda yayına girecek dizide entrikalar, ihanetler, aşklar, yol ayrımları, ölümler, doğumlar, hırslar, vazgeçişler ve tutkular Bongomia’nın geleceğini belirleyecek.

Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

‘Prens’ gerçekleştirdiği birçok ilklerle izleyicileri güldürmek için gün sayıyor. Dizi, 16 Haziran itibariyle tüm bölümleriyle Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girecek.