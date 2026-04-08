Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: "Seninle Yollarımızı Ayırıyorum!"

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Sosyal medyada birbirlerine giren Polat çiftinden şok paylaşımlar: "Yollarımızı ayırma kararı aldım!" İşte detaylar.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2026 13:22

Türkiye gündeminden düşmeyen fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevi süreci ve tahliyelerinin ardından bu kez "ayrılık" haberleriyle magazin dünyasına bomba gibi düştü. Sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan çiftin karşılıklı paylaşımları, ilişkinin bitme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

Dilan Polat: "Bu Kez Kesin Karar Aldım!"

Sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yollarını ayırdığını şu sert sözlerle duyurdu:

"Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile, sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben hassas ve sevgi, aşk insanıyım. Sevgi, ilgi seviyorum. Sen beni anlamıyorsun. Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor. Sana o laf taşıyana da selam söyle."

Dilan Polat’ın özellikle "seni arkadan doldurana selam söyle" ifadesi, aile içindeki gerginliklerin ayrılık kararında etkili olduğu iddialarını güçlendirdi.

Engin Polat: "Dengesizliklerine Katlandım, Umurumda Değil!"

Dilan Polat’ın açıklamalarına Engin Polat’tan yanıt gecikmedi. Eşinin paylaşımlarına aynı sertlikte karşılık veren Engin Polat, sabrının taştığını belirtti:

"Asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine. Ne yaparsan yap, umurumda da değil artık. Ömrümü yedin, saçım sakalım ağardı."

Engin Polat ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarda, evdeki sürekli kalabalıktan ve yaşanan düzensizlikten şikayet ederek sitemini dile getirdi.

Kara Para Aklama Davasından Boşanma İddialarına

2023 yılında "kara para aklama" ve mali suçlar nedeniyle tutuklanan, yaklaşık 9 aylık cezaevi sürecinin ardından 2024 yılında tahliye olan çiftin, dışarıdaki hayatlarına uyum sağlama sürecinde ciddi krizler yaşadığı görülüyor. Bir dönem "lüks yaşam" ve "aşırı ilgi" temalı paylaşımlarıyla tanınan ikilinin, bu kez sosyal medyayı bir hesaplaşma alanına çevirmesi takipçilerini ikiye böldü.

