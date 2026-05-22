Poizi Eskişehirli Hayranlarıyla Buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali Eskişehir'deki etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam ediyor. Festivalin altıncı gününde son dönemde alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Poizi sahne aldı ve Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde Yoğun İlgi

Şehrin önemli etkinlik noktalarından biri olan Türk Dünyası Bili, Kültür ve Sanat Merkezi festival kapsamında Poizi konserine ev sahipliği yaptı. Sanatçıyı dinlemek isteyen Eskişehirliler özellikle de gençler konser alanını erken saatlerde doldurmaya başladı.

Popüler Şarkılarını Dinleyicileriyle Birlikte Söyledi

Kendine has tarzı ve sahne enerjisiyle bilinen Poizi gecede geniş bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Dijital platformlarda çok dinlenen "Perde", "Kimseler Duymasın" ve "5 Nisan" gibi popüler şarkılarını seslendiren sanatçıya alanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Samimi Tavırlarıyla Beğeni Topladı

Dinamik performansının yanı sıra şarkı aralarında seyircilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da dikkat çeken Poizi, Eskişehir'de konser vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. Sanatçının bu samimi yaklaşımı izleyicilerden büyük alkış alırken konser festivalin şu ana kadarki en hareketli ve akılda kalıcı etkinliklerinden biri oldu.