Podyumda Servet Taşıdı! Wilma Elles’in 10,5 Milyon Liralık Altın Elbisesi Olay Oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle hafızalara kazınan ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Wilma Elles katıldığı son defilede giydiği servet değerindeki tasarımla moda dünyasını ve magazin gündemini salladı. Zarafeti ve profesyonel modellik kariyeriyle her daim adından söz ettiren ünlü oyuncu göz kamaştıran ve paha biçilemeyen özel bir defile kostümüyle podyumda boy gösterdi.

1,5 Kilogram Altın Kullanılarak Tasarlandı

Düzenlenen özel moda organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan Wilma Elles'in taşıdığı elbise kullanılan malzemeler ve el işçiliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Tasarımında yaklaşık 1,5 kilogram som altın kullanılan elbise, podyum ışıkları altında sergilediği ihtişamla izleyicileri büyüledi. Altının zarafetini modern hatlarla buluşturan kıyafet podyumun ve gecenin en çok konuşulan parçası olmayı başardı.

Kıyafetin Bedeli Dudak Uçuklattı: 10,5 Milyon TL!

Usta zanaatkarların uzun uğraşları ve kullanılan yüksek miktardaki değerli maden neticesinde ortaya çıkan bu özel tasarımın piyasa değeri de açıklık kazandı. Kıyafetin toplam bedelinin 10.500.000 TL (10,5 Milyon TL) olduğu belirtildi. Servet değerindeki elbiseyi taşırken son derece profesyonel duruşundan taviz vermeyen Wilma Elles defile sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada böylesine değerli ve özel bir tasarımı taşımaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu dile getirdi.