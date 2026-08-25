Gupse Özay Kızının Bebeklik Videosunu İlk Kez Paylaştı! Jan Asya İle Eğlenceli Düet

Türk sinemasının en sevilen oyuncu ve senaristlerinden biri olan Gupse Özay sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ve magazin dünyasının yüzünü güldürdü. Başarılı aktör Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim 2022 yılında kucaklarına aldıkları kızları Jan Asya'nın bebeklik dönemine ait bir videoyu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın çocuk şarkısı eşliğinde yaptıkları neşeli performans kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Karga Karga Gak Dedi Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çekilen sevimli anları paylaşan Gupse Özay'ın yayınladığı videoda minik Jan Asya ile annesinin klasikler arasında yer alan Karga Karga Gak Dedi şarkısını birlikte söyledikleri görüldü. Özay'ın şarkıyı söylerken ara verip sustuğu anlarda sözleri eksiksiz ve tatlı bir dille tamamlayan Jan Asya'nın sevimli halleri izleyenleri adeta büyüledi. Anne-kızın bu neşeli ve samimi düeti kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.

Bebeklik Videolarını İzlerken Buldum. Genetik?

Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebekliğinden bir video paylaştı.



"Genetik?" pic.twitter.com/6qeOSwUjJG — Populicc (@populicc) August 25, 2026

Kızının oyunculuk ve komedi yeteneğine esprili bir göndermede bulunan Gupse Özay paylaşımına düştüğü notla da takipçilerini güldürdü. Ünlü oyuncu kızının eğlenceli ve yetenekli hallerini yayınladığı videonun altına düşündürücü ve komik bir dille şu notu ekledi:

"Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?"

Hem anne babasının yeteneklerini taşıdığına dair ima yaptığı bu not hem de Jan Asya'nın sevimli halleri sosyal medya kullanıcıları ve ünlü dostları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

2022 Yılında İlk Kez Anne-Baba Olmuşlardı

Gupse Özay ile Barış Arduç uzun süren birlikteliklerini 2020 yılında Çeşme'de sade ve sessiz bir nikah töreniyle taçlandırmıştı. Magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında gösterilen ikili 2022 yılında ilk evlatları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.