Mühendisken Oyuncu Oldu! Aslı Malbora'nın Hayatını Değiştiren Karar

Aslıhan Malbora, bugün başarılı oyunculuğuyla ve dikkat çeken güzelliğiyle adından söz ettiriyor ancak onun kariyer yolculuğunun ilk durağı setler değil, mühendislik eğitimi. Ailesinin yönlendirmesiyle İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim alan Malbora, üniversite yıllarında keşfettiği oyunculuk tutkusunun peşinden giderek hayatının yönünü değiştirmiş.

Mühendis Ailenin Oyuncu Olmak İsteyen Kızı

27 Mart 1995'te Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 2012 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği alanlarında öğrenim gördü.

Geçmişte verdiği bir röportajda ailesindeki mühendislik geleneğinin kariyer tercihinde etkili olduğunu açıkça anlatmıştı. "Tüm ailem mühendis" diyen oyuncu, üniversite çağına geldiğinde oyuncu olmak istediğini ailesine söylediğini ancak onların konservatuvara gitmesine pek de sıcak bakmadığını söylemişti. Bu nedenle mühendisliği, kendi tabiriyle "altın bilezik" olarak görmüş.

Üniversitede Oyunculuk Tutkusu Ağır Bastı

İTÜ'deki eğitimi sırasında oyunculuğa olan ilgisini daha fazla ertelemek istemeyen Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Burada temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı. Böylece bir yandan mühendislik eğitimi sürerken diğer yandan hayalini kurduğu meslek için ilk profesyonel adımlarını attı.

İki farklı eğitim ve yoğun çalışma temposunu bir arada sürdürmekse pek kolay olmamış. Malbora, daha sonra yaptığı bir açıklamada kimya mühendisliği eğitimini bıraktığını, gıda mühendisliği bölümünüyse tamamladığını söylemişti. Oyunculuğa üniversitede okurken başladığını ve iki bölümün yanı sıra yoğun iş temposunu birlikte yürütmenin zor olduğunu ifade etmişti.

İlk Ekran Deneyimiyle Yeni Bir Sayfa

Aslıhan Malbora'nın profesyonel oyunculuk kariyeri 2017 yılında "Seven Ne Yapmaz" dizisindeki Zeynep karakteriyle başladı. Ardından "Kalbimin Sultanı", "Ağlama Anne", "Her Yerde Sen", "Gel Dese Aşk" ve "Üç Kuruş" gibi yapımlarda rol aldı. Sinema ve dijital platform projelerinde de kamera karşısına geçen geçti ve özellikle "Üç Kuruş" ve "Kübra"daki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Mühendislik eğitimiyle başlayan yolculuğunu oyunculukla sürdüren Aslıhan Malbora'nın hikâyesi, üniversite yıllarında alınan bir kararın bir kariyerin seyrini nasıl değiştirebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.