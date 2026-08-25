Alina Boz'un Tatlı Telaşı! Kızının Bebek Odasını Hazırlamaya Başladı

2023 yılında ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan güzel oyuncu Alina Boz şimdilerde ilk bebeğini kucaklarına almak için gün sayıyor. İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan ünlü çiftin bebek telaşı sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte hamilelik müjdesini doğrulayan ve ardından düzenlenen özel cinsiyet partisiyle bir kız bebek beklediklerini açıklayan başarılı oyuncu şimdilerde kızının odası için kolları sıvadı.

Renk Seçimi Yaptığı Anları Sosyal Medyadan Paylaştı

Anne olmak için sabırsızlanan 26 yaşındaki Alina Boz bebek odası mimari tasarımı ve renk paleti seçimleri yaptığı anları kişisel Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Tatlı telaşını sevenleriyle paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından tebrik ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Cinsiyet Partisi Ve Tatil Kareleri Çok Konuşulmuştu

Daha önce yakın dostlarının katıldığı samimi bir cinsiyet partisiyle kız bebek müjdesini veren çift hamilelik sürecini neşeyle geçirmeye devam ediyor. Çıktıkları tatilde Umut Evirgen'in eşi Alina Boz'un belirginleşen karnına dokunarak verdiği duygusal pozlar da sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Bebek odası hazırlıklarına başlayan ünlü çiftin kızlarını kucaklarına alacağı gün merakla bekleniyor.