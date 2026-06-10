Plajda Şefkat Dolu Anlar! Güzel Oyuncu Türkü Su Demirel Yemeğini Kediyle Paylaştı!

Ekranların genç ve başarılı yüzlerinden Türkü Su Demirel yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin gözde tatil merkezinde aldı. Güzelliği ve tarzıyla adından söz ettiren genç yıldız tatil beldesinde neşeli halleriyle dikkat çekti. Oyuncu Türkü Su Demirel Bodrum Yalıkavak'ta kız arkadaşıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Gün Boyunca Denizin ve Güneşin Tadını Çıkardı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte rotasını Bodrum'a çeviren ünlü isim plajda geçirdiği keyifli anlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Türkü Su Demirel kız arkadaşıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. 27 yaşındaki oyuncu gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Arkadaşıyla bol bol sohbet eden ve sahil hattında yürüyüş yapan güzel oyuncunun neşesinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.

Yemeğini Minik Dostuyla Paylaştı

Plajda dinlendiği sırada yanına yaklaşan bir sokak hayvanına karşı kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu sergilediği bu örnek davranışla takdir topladı. Plajda yemek yediği sırada yanına gelen bir kediyi besleyen Demirel yemeğini kediyle paylaştı. Dakikalarca minik kediyi elleriyle besleyen ve onunla ilgilenen başarılı oyuncunun bu şefkat dolu anları plajdakilerin de içini ısıttı.

Fit Fiziğiyle Plajda Göz Kamaştırdı

Sosyal medyada da formuna yönelik paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu plaj şıklığı ve kusursuz görünümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Fit fiziğiyle dikkat çeken Demirel günün büyük bölümünü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Oyuncunun tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı. Bodrum'un serin sularında serinleyen ve ardından şezlonguna geçerek bronzlaşmayı tercih eden Türkü Su Demirel arkadaşıyla birlikte geçirdiği keyifli tatilin ardından yeni projeleri için İstanbul'a dönecek.