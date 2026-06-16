Plajda Dilara Sümbül Rüzgarı! Güzel Oyuncu Fit Vücuduyla Bodrum'u Salladı!

Ekranların genç ve başarılı oyuncularından Dilara Sümbül yoğun geçen bir sezonun ardından tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ın eşsiz koylarından birinde objektiflere yansıyan güzel oyuncu fit vücudu ve enerjik tavırlarıyla plajın ilgi odağı oldu.

Dilara Sümbül tatil yapmak için soluğu Bodrum Yalıkavak'ta aldı. Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Dilara Sümbül Ege'nin serin sularında yüzerken görüntülendi.

Sıcak Havaya Denizli Çözüm

Günün erken saatlerinde plaja inen ve şıklığıyla dikkat çeken Sümbül, önce şezlonguna geçerek sakin bir günün ilk adımlarını attı. Ancak Bodrum'un kavurucu sıcağı kendini iyice hissettirince güzel oyuncu çareyi serin sulara atlamakta buldu.

Bir süre güneşlenen oyuncu sıcak havadan bunalınca serinlemek için iskeleden denize girdi.

Uzun Süre Sudan Çıkmadı

Ege'nin mavi ve berrak sularının tadını doyasıya çıkaran ünlü isim denizde yüzerek adeta tüm yılın yorgunluğunu üzerinden attı.

Uzun süre suda kalan Dilara Sümbül daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü. Keyifli vakit geçiren oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

Denizden çıktıktan sonra formda görüntüsüyle adeta göz kamaştıran Sümbül şezlongunda güneş banyosuna devam ederek tatilin ve huzurun tadını çıkardı.