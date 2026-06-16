Bodrum Torba'da Yıldızlar Karması! Ahsen Eroğlu, Alp Navruz Ve Ünlü Oyuncular Aynı Plajda!

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimler soluğu yine Bodrum'da aldı. Ekranların sevilen ve popüler oyuncuları Torba'daki lüks bir otelin plajında bir araya gelerek adeta yıldızlar geçidi oluşturdu. Gün boyu deniz, güneş ve su sporlarının tadını çıkaran ünlü isimlerin renkli ve enerjik anları objektiflere saniye saniye yansıdı.

Bodrum Torba'daki bir otelin plajında deniz güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran oyuncular renkli görüntüler oluşturdu. Ünlülerin Bodrum mesaisi devam ediyor. Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren oyuncular Torba'daki bir otelin plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.

Ahsen Eroğlu ve Demirhan Demircioğlu'ndan Sörf Düellosu

Plajın en enerjik isimlerinden biri güzel oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan arkadaşıyla birlikte dalgalara meydan okuyan Eroğlu sörf tahtası üzerindeki dengesiyle tam not aldı.

Meslektaşı Demirhan Demircioğlu ile kürek sörf yapan Ahsen Eroğlu, Ege'nin serin sularında serinledi. İkili daha sonra arkadaş gruplarıyla birlikte plajda voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Leya Kırşan Kanoda Burak Berkay Akgül Voleybolda

Ekranların genç ve başarılı yüzleri de plajdaki yerini aldı. Su sporlarıyla ilgilenen genç oyuncu Leya Kırşan ise kano yaptı. Kanosuyla koyu turlayan Kırşan'ın neşeli halleri dikkat çekti.

O sırada sahilde devam eden voleybol maçına ise sürpriz bir katılım gerçekleşti. Plaja botla gelen oyuncu Burak Berkay Akgül de voleybol oynayan arkadaşlarına dahil oldu. Akgül'ün bota biniş tarzı ve voleybol maçındaki hırsı arkadaş grubuna eğlenceli anlar yaşattı.

Alp Navruz Yeni İmajıyla Dikkat Çekti

Plajın en çok konuşulan isimlerinden biri de şüphesiz yakışıklı oyuncu Alp Navruz oldu. Tarzında yeniliğe giden ünlü ismin yeni görüntüsü gözlerden kaçmadı.

İmaj değişikliğine giderek sakal bırakan Alp Navruz da plajdaydı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu gün boyunca bol bol fotoğraf çektirdi.

Yeni imajıyla hayranlarından tam not alan Navruz gün boyu gölgede kalmayı tercih edip dostlarıyla sohbet etti.

Doğan Bayraktar'dan Deniz Üstünde Seabob Şov!

Günün en aksiyon dolu dakikalarına ise Doğan Bayraktar imza attı. Su altı jet teknolojisi olan seabob ile denizin altını üstüne getiren yakışıklı oyuncu izleyenlerin nefesini kesti. Doğan Bayraktar ise denizin üzerinde adeta şov yaptı. Seabob kullanarak uzun süre denizde vakit geçiren oyuncu su sporlarındaki hünerlerini sergiledi. Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.