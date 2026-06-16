Özgü Kaya Ve Murat Dalkılıç Eresos Adasından Pozları Paylaştı!

Magazin dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu komşuda atıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan birlikteliklerini doludizgin sürdüren ünlü çift tatil sezonunu Yunanistan'ın büyüleyici atmosferinde açtı. Ege'nin karşı kıyısında aşk tazeleyen ikilinin neşeli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eresos Adasında Enerji Depoladılar

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, Yunanistan'ın Eresos adasında sezonun yorgunluğunu atarak tatil sezonunu açtı. Gün boyu adanın sakin koylarında vakit geçiren ünlü çift deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle birlikte adeta enerji depoladı.

2 Milyon Takipçiye Tatil Pozları

Güzel oyuncu Eresos'un eşsiz manzarasında sevgilisi Murat Dalkılıç'la çekildiği romantik kareleri hayranlarının beğenisine sundu.

Kaya bu keyifli anları 2 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Özgü Kaya'nın tatil pozları kısa sürede sevenlerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.

Birbirimizin Yansıması Gibi Olduk

Öte yandan iki ünlü ismin aşkının arkasında yıllar öncesine dayanan ilginç bir tanışma hikayesi yatıyor. Özgü Kaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerine dair samimi bir itirafta bulunmuştu.

Oyuncu geçtiğimiz ay sevgilisi Murat Dalkılıç'ı kendisinin tavladığını itiraf etmişti. Kaya tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben öğrenciyken 2016 yılında bana müzik üzerine bir proje teklif etmişti ancak o dönem kendimi hazır hissetmemiştim. Geçen seneden biraz daha önce bu konu yeniden gündeme geldi ben yine istemedim. Fakat sonrasında enerjimizin çok iyi uyuştuğunu fark ettik. Onun da benim gibi deli dolu, sarkastik bir tarafı var. Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk ve çok keyif almaya başladık."