Pistlerden Ekrana Geçiyor! Zayn Sofuoğlu’nun Yeni Rolü

Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez motor sporlarıyla değil, oyunculukla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Küçük yaşına rağmen motor sporlarında dikkat çeken Zayn, şimdi de TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezonunda rol alacak.

Zayn’ın ilk oyunculuk deneyimi olacak bu proje, şimdiden merak uyandırdı. Üstelik canlandıracağı karakter de oldukça dikkat çekici.

Şehzade Selim’i Canlandıracak

Zayn Sofuoğlu, dizide Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şehzade Selim’in çocukluğunu oynayacak. İlerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak I. Selim, yani Yavuz Sultan Selim adıyla tarihe geçen Şehzade Selim’in küçük yaşlarını bu kez Zayn canlandıracak.

Böylece daha önce motoruyla gündeme gelen 7 yaşındaki Zayn, ilk kez televizyon karşısında oyunculuk performansı sergileyecek.

Pistlerden Televizyon Ekranına

Zayn Sofuoğlu aslında kameralarla ve motorlarla çok da yabancı değil. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına olan ilgisiyle dikkat çeken Zayn, babası Kenan Sofuoğlu’nun izinden giderek pistlerde boy gösteriyor.

Şimdi ise önünde tamamen farklı bir deneyim var. Motorun başından kamera karşısına geçecek olan Zayn’ın dizide nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Dizide Zaman Atlaması Yaşanacak

“Mehmed: Fetihler Sultanı”, Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve İstanbul’un fethinin ardından yaşanan siyasi ve askeri mücadeleleri konu alıyor. Dizide Fatih Sultan Mehmed’i Serkan Çayoğlu canlandırıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda hikâye de zaman atlamasıyla ilerleyecek. Bu değişiklikle birlikte farklı karakterler de izleyiciyle buluşacak.

Zayn Sofuoğlu’nun Şehzade Selim’in çocukluğunu canlandıracak olması da yeni sezonun dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Bakalım Zayn, pistlerdeki başarısını ekranlara da taşıyabilecek mi?