Pistlerden Ekrana Geçiyor! Zayn Sofuoğlu’nun Yeni Rolü

Motor sporlarında küçük yaşta adından söz ettiren 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu şimdi de ekranlara geliyor. Genç yetenek yeni sezonda Şehzade Selim’i canlandıracak.

Pistlerden Ekrana Geçiyor! Zayn Sofuoğlu’nun Yeni Rolü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 18:53

Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez motor sporlarıyla değil, oyunculukla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Küçük yaşına rağmen motor sporlarında dikkat çeken Zayn, şimdi de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda rol alacak.

Zayn’ın ilk oyunculuk deneyimi olacak bu proje, şimdiden merak uyandırdı. Üstelik canlandıracağı karakter de oldukça dikkat çekici.

Şehzade Selim’i Canlandıracak

Zayn Sofuoğlu, dizide Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şehzade Selim’in çocukluğunu oynayacak. İlerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak I. Selim, yani Yavuz Sultan Selim adıyla tarihe geçen Şehzade Selim’in küçük yaşlarını bu kez Zayn canlandıracak.

Böylece daha önce motoruyla gündeme gelen 7 yaşındaki Zayn, ilk kez televizyon karşısında oyunculuk performansı sergileyecek.

Pistlerden Televizyon Ekranına

Zayn Sofuoğlu aslında kameralarla ve motorlarla çok da yabancı değil. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına olan ilgisiyle dikkat çeken Zayn, babası Kenan Sofuoğlu’nun izinden giderek pistlerde boy gösteriyor.

Şimdi ise önünde tamamen farklı bir deneyim var. Motorun başından kamera karşısına geçecek olan Zayn’ın dizide nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Dizide Zaman Atlaması Yaşanacak

“Mehmed: Fetihler Sultanı”, Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve İstanbul’un fethinin ardından yaşanan siyasi ve askeri mücadeleleri konu alıyor. Dizide Fatih Sultan Mehmed’i Serkan Çayoğlu canlandırıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda hikâye de zaman atlamasıyla ilerleyecek. Bu değişiklikle birlikte farklı karakterler de izleyiciyle buluşacak.

Zayn Sofuoğlu’nun Şehzade Selim’in çocukluğunu canlandıracak olması da yeni sezonun dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Bakalım Zayn, pistlerdeki başarısını ekranlara da taşıyabilecek mi?

Benzer Haberler
Konser Bir Anda Evlilik Şovuna Döndü! Gökhan Türkmen Şaştı Kaldı Konser Bir Anda Evlilik Şovuna Döndü! Gökhan Türkmen Şaştı Kaldı
Amin Reis Resti Çekti! Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı Amin Reis Resti Çekti! Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı
Bülent Şakrak’tan Sağlık Alarmı! Gerçek Check-Up’ta Ortaya Çıktı Bülent Şakrak’tan Sağlık Alarmı! Gerçek Check-Up’ta Ortaya Çıktı
76 Yaşında Öyle Bir Şey Yaptı ki! Şener Üşümezsoy’dan Olay Hareket! 76 Yaşında Öyle Bir Şey Yaptı ki! Şener Üşümezsoy’dan Olay Hareket!
Daha 17 Oyuncuları Fena Yakalandı! Setten Olay Kareler Daha 17 Oyuncuları Fena Yakalandı! Setten Olay Kareler
40 Derecede Annelik Çilesi! Begüm Öner İsyan Etti 40 Derecede Annelik Çilesi! Begüm Öner İsyan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
  • 21-08-2026 12:01

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı
  • 23-08-2026 23:46

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!
  • 25-08-2026 13:42

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!