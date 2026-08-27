Daha 17 Oyuncuları Fena Yakalandı! Setten Olay Kareler

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’nin genç oyuncularından gelen set arkası kareler sosyal medyada gündem oldu. Eğlenceli anlar hayranlardan yoğun ilgi gördü.

Daha 17 Oyuncuları Fena Yakalandı! Setten Olay Kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 19:32

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17, ekrana gelen bölümleriyle olduğu kadar setten gelen görüntülerle de gündemde. Özellikle genç oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizi, pazar akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Bodrum’un güzel atmosferinde çekilen dizinin kamera arkası görüntüleri ise izleyicinin ilgisini iyice artırmış durumda. Oyuncuların çekim aralarında verdiği pozlar ve birlikte geçirdikleri keyifli anlar sosyal medyada kısa sürede yayılıyor.

Setten Renkli Kareler Geliyor

Daha 17’nin genç oyuncuları, çekimlerden fırsat buldukça setten fotoğraf ve videolar paylaşmayı ihmal etmiyor. Kamera önünde hikâyenin gerektirdiği rollere bürünen oyuncular, kamera arkasında ise oldukça eğlenceli bir ekip görüntüsü veriyor.

Sette çekim aralarında yaşanan kahkahalar, samimi sohbetler ve birlikte verilen pozlar, dizinin takipçilerini de mutlu ediyor. Paylaşılan karelere bakınca oyuncuların sette sadece iş arkadaşlığı değil, güzel bir arkadaşlık ortamı da kurduğu görülüyor.

Ekip Ruhu Sosyal Medyaya Yansıdı

Dizinin dikkat çeken taraflarından biri de genç oyuncular arasındaki uyum. Kamera önündeki enerjileri kadar kamera arkasındaki samimi halleriyle de izleyicilerden olumlu yorumlar alıyorlar.

Özellikle setten gelen doğal ve eğlenceli görüntüler, dizinin sıcak havasını ekrana gelmeden önce bile hissettiriyor. Takipçiler de oyuncuların bu hallerini görünce yorum bölümünü adeta dolduruyor. Kısacası Daha 17 ekibi, kamera arkasında da izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Pazar Akşamlarının Vazgeçilmezi

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzasını taşıyan Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizi, genç kadrosu ve Bodrum’un renkli atmosferiyle yoluna devam ederken, setten gelen samimi paylaşımlar da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Görünen o ki Daha 17’nin kamera arkası da en az dizinin kendisi kadar merak ediliyor.

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