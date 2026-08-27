40 Derecede Annelik Çilesi! Begüm Öner İsyan Etti

Begüm Öner, 40 dereceyi bulan sıcaklarda bebeğini emzirmenin ne kadar zor olduğunu sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun sözleri kısa sürede dikkat çekti.

40 Derecede Annelik Çilesi! Begüm Öner İsyan Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 18:49

Begüm Öner annelik deneyimiyle gündeme geldi. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu şu günlerde kızını emziren Öner, yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sıcak havanın herkesi bunalttığı günlerde emzirmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu anlatan oyuncu, paylaşımında “Bir de 40 derece sıcakta emzirmeyi deneyin” diyerek adeta içini döktü. Öner’in bu sözleri, annelikte günlük hayatın ne kadar farklı zorluklar getirebildiğini de bir kez daha gösterdi.

Şubat Ayında Anne Oldu

Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy’un mutluluğu, 26 Şubat 2026’da kızlarının dünyaya gelmesiyle ikiye katlandı. Çift, yaklaşık 10 yıllık evliliklerinin ardından ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Öner, daha önce yaptığı açıklamalarda da annelik sürecini oldukça samimi bir şekilde anlatmıştı. Özellikle kızını evde bırakıp dışarı çıkarken zorlandığını söyleyen oyuncu, bu dönemi hayatlarının en güzel “merhabası” olarak tanımlamıştı.

40 Derecede Emzirmek Zorladı

Kızını emzirmeye devam eden Öner, bu kez sıcak havanın işini ne kadar zorlaştırdığını gösteren bir video paylaştı. 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda bebeğini emzirmenin hiç de kolay olmadığını dile getiren oyuncu, yaşadığı durumu takipçileriyle paylaşmak istedi.

Ancak paylaşımın ardından beklemediği yorumlarla da karşılaştı.

Sosyal Medyada Tepki Geldi

Öner’in videosu bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Bazı kişiler oyuncuya, neden böyle bir ortamda emzirdiğini sorarken, bazı yorumlarda ise paylaşımının “şov” olduğu öne sürüldü.

Begüm Öner ise yaşadığı zorluğu kendi deneyimi üzerinden anlatmış oldu. Görünen o ki sıcak hava, bu yaz sadece günlük hayatı değil, anneliğin zaten yoğun olan temposunu da iyice zorlaştırıyor.

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