Pınar Deniz'li Yorgun Güneş Filmine 3 Yeni Oyuncu

Türk sinemasının dünyaca ünlü, ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen yeni başyapıtı Yorgun Güneş'in hazırlıkları ve çekimleri tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak İstanbul'da start alan ve şu günlerde Çanakkale'nin tarihi ve büyüleyici atmosferine sahip Asos beldesinde devam eden film, sinema dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Etkileyici, derin ve sarsıcı bir baba-kız yüzleşme hikayesini beyazperdeye taşıyacak olan yapımda; son dönemin en başarılı aktrislerinden Pınar Deniz Defne karakterine, usta oyuncu Altan Erkekli ise baba Sabri rolüne hayat veriyor. Yıldızlar geçidine sahne olan filmde Osman Sonant ise Defne'nin eşini canlandırıyor. Kerem Bürsin'in de kadroya dahil olmasının ardından filme sinema dünyasının üç güçlü ismi daha renk kattı.

Asos Sahillerinde Yüzleşme: Kadroya Üç Usta İsim Dahil Oldu

Ankara'da tek başına sakin bir hayat süren Sabri'nin sahil kasabasında yaşayan kızı Defne'nin yazlık evine davet edilmesiyle başlayan ve aile içi hesaplaşmaları, saklanan sırları konu alan Yorgun Güneş filminin genişleyen oyuncu kadrosuna Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hassanisoughi katıldı. Nuri Bilge Ceylan'ın insan psikolojisini ve taşra-şehir çatışmasını ele alan çabasız, derinlikli sinematografik diline net bir uyum sağlaması beklenen bu üç başarılı oyuncu hikayedeki kilit yan karakterleri canlandırarak filme güçlü bir oyunculuk derinliği katacak.

Kerem Bürsin'in Sahneleri İçin Geri Sayım Başladı

Öte yandan, filmde Defne'nin (Pınar Deniz) geçmişinden gelen ve dengeleri değiştirecek olan eski sevgilisini canlandıracağı açıklanan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in sahneleri için de hazırlıklar tamamlandı. Başarılı aktörün Asos'taki set sahnelerinin önümüzdeki günlerde çekileceği öğrenildi. Nuri Bilge Ceylan'ın vizyoner yönetmenliği, güçlü senaryosu ve popüler isimlerle usta oyuncuları bir araya getiren dev kadrosuyla Yorgun Güneş şimdiden hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinin en güçlü adayı olmaya aday gösterilerek haftanın en çok konuşulan sinema manşeti oldu.