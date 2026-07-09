Melisa Aslı Pamuk Paris'te Kırmızı Rüzgarı Estirdi: Zuhair Murad İmzalı Tasarımıyla Göz Kamaştırdı

Paris Moda Haftası'nda Zuhair Murad imzalı kırmızı derin dekolteli elbisesiyle boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk paylaştığı iddialı pozlarla Instagram'ı salladı.

Melisa Aslı Pamuk Paris'te Kırmızı Rüzgarı Estirdi: Zuhair Murad İmzalı Tasarımıyla Göz Kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 16:50

Güzelliği, duruşu ve uluslararası arenadaki duru tarzıyla adından her zaman övgüyle söz ettiren başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk bu kez dünya modasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası'ndaki tarzıyla magazin gündemini sarstı. Dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad'ın davetlisi olarak haute couture defilesinde boy gösteren ünlü güzel seçtiği iddialı kıyafetle tüm bakışları üzerinde topladı. Kırmızı derin dekolteli ve vücudunu kusursuzca saran asil elbisesiyle Paris sokaklarında ve moda merkezinde adeta bir yıldız gibi parlayan Pamuk bu büyüleyici anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kişisel Instagram hesabından ardı ardına yayınladığı estetik ve iddialı kareler dijital platformlarda dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak adeta bir etkileşim tsunamisi yarattı.

Paris Sokaklarında Çabasız Melisa Aslı Pamuk Karizması

Moda vizyonu ve zarafetiyle her zaman fark yaratan Melisa Aslı Pamuk, Zuhair Murad imzalı kırmızı dekolteli elbisesini abartıdan uzak, minimal takılar ve dalgalı bıraktığı doğal saçlarıyla tamamladı. Türk kadınlarının asil aurasını Paris'in büyüleyici atmosferiyle buluşturan güzel oyuncu objektiflere verdiği cesur ve kendine güvenen pozlarla adeta uluslararası bir ikon görüntüsü sergiledi. Tarzıyla her zaman trend belirleyiciler arasında yer alan taze anne bu iddialı geri dönüşüyle hem yerli hem de yabancı moda otoritelerinden tam not almayı başardı.

Sosyal Medya Akışları Kilitlendi: Beğeni Yağmuru Sürüyor

Milyonlarca hayranı bulunan ve attığı her adımla yüksek etkileşim oranlarına ulaşan başarılı aktrisin bu Paris serisi dijital dünyayı adeta kilitledi. Hayranlarının ve ünlü dostlarının övgü dolu yorumlar yağdırdığı fotoğraflar popüler kültür ve lifestyle bloglarının en çok paylaştığı içerik haline geldi. Yeni projeleri, özel hayatındaki mutlu aile tablosu ve stil tercihleriyle her zaman radarda olan güzel Paris'ten yansıyan bu kırmızı şıklığıyla haftanın en çok konuşulan, en asil magazin manşetleri arasındaki yerini sarsılmaz bir şekilde aldı.

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