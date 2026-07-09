Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamilelik Pozları: "Küçük Hacı" Büyüyor

İkinci bebeğine hamile olan sosyetik gelin Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile beyaz elbisesiyle hamilelik pozları verdi. Paylaşıma Arzu Sabancı ve Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.

Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamilelik Pozları:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 14:55

Sosyetik gelin Nazlı Sabancı ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken heyecanını ve mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. İlk çocuğu Arzu Alara'yla annelik heyecanını tadan ünlü isim şimdilerde ailesine katılacak olan ikinci üye için tatlı bir telaş içinde. Dijital dünyayı ve Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Sabancı belirginleşen karnıyla kamera karşısına geçerek hamilelik sürecindeki zarif ve dingin halini gözler önüne serdi.

Beyaz, uzun elbisesiyle çabasız bir şıklık sergileyen Nazlı Sabancı'nın hamile kadın ve kalp emojileriyle yayınladığı bu son kareler internet dünyasında kısa sürede muazzam bir ilgi görerek adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızı Arzu Alara ile Sevgi Dolu Kare

Paylaşımında sadece kendi hamilelik pozlarına değil, kızı Arzu Alara ile olan samimi ve sevgi dolu anlarına da yer veren Nazlı Sabancı aile saadetini takipçileriyle paylaştı. Kızıyla birlikte kamera karşısına geçen ve eliyle karnını tutarak poz veren sosyetik güzel bu doğal ve sıcak karesiyle lifestyle sayfalarının ve magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, "Küçük Hacı büyüyor" yorumlarıyla Sabancı ailesinin bu tatlı bekleyişine ortak oldu.

Seda Sayan ve Arzu Sabancı'dan Emojili Destek

Kısa sürede binlerce beğeni alan ve dijital platformlarda yüksek etkileşim oranlarına ulaşan fotoğraflara ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Nazlı Sabancı'nın bu asil ve huzurlu hamilelik pozlarına, kayınvalidesi Arzu Sabancı ve Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan başta olmak üzere cemiyet ve magazin dünyasından pek çok tanınan sima emojili ve sevgi dolu yorumlarla destek verdi. Yeni bebek heyecanıyla gün sayan ve asil tarzıyla her zaman dikkat çeken Nazlı Sabancı bu son anne-çocuk karesiyle haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.

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