Göksel Kayahan Aşk ve Taht Kadrosunda: Genç Kuşağın Başarılı Oyuncusu Arakel Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Taylan Biraderler'in yöneteceği, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna başarılı genç oyuncu Göksel Kayahan katıldı.

Göksel Kayahan Aşk ve Taht Kadrosunda: Genç Kuşağın Başarılı Oyuncusu Arakel Rolüyle Ekranlara Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 17:50

Televizyon dünyasının merakla beklediği güçlü prodüksiyonu ve iddialı senaryosuyla yeni sezonun en büyük yapımlarından biri olmaya aday gösterilen Aşk ve Taht cephesinden heyecan verici bir transfer haberi daha geldi. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Bozdağ Film imzalı dev projenin önümüzdeki hafta sete çıkması planlanıyor. Ülkemizin önde gelen uluslararası başarılara sahip usta yönetmenleri Taylan Biraderler'in (Yağmur Taylan ve Durul Taylan) uzun bir aradan sonra televizyon setlerine döneceği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken ve başarılı oyuncularından Göksel Kayahan dahil oldu. Karizmatik aktör dizide kilit bir öneme sahip olan Arakel karakterine hayat verecek.

Prenses Destina'nın Kardeşi Olarak Dengeleri Değiştirecek

Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın gibi güçlü bir senaryo ekibinin kaleme aldığı tarihi ve dramatik yapımda Göksel Kayahan uluslararası oyuncu kadrosunun önemli bir parçası olacak. Başarılı aktör Bosnalı yetenekli oyuncu Merjem Šiljak'ın canlandıracağı Prenses Destina'nın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Saray entrikalarının, aşkın ve taht savaşlarının tam ortasında yer alacak olan Arakel karakteri hikayenin gidişatında ve saray içi dengelerde net bir rol üstlenecek. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak'ın da geçtiğimiz günlerde dahil olduğu bu dev kadro izleyicide şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Büyük Pazar Provası İçin Geri Sayım Başladı

Önümüzdeki hafta kamera arkasının "Kayıt" diyeceği projenin hazırlıklarında da son düzlüğe girildi. Oyuncuların rollerine ve dönemin ruhuna bürüneceği dizinin merakla beklenen büyük okuma ve kostüm provası bu pazar günü gerçekleştirilecek. Dönem kıyafetleri ve görkemli dekorlarıyla televizyon tarihine geçmeyi hedefleyen Taylan Biraderler'in vizyoner rejisiyle taçlanacak Aşk ve Taht  şimdiden hem dizi kulislerinin hem de internet dünyasının en çok konuşulan en iddialı yapımı olarak haftanın manşetlerindeki yerini aldı

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