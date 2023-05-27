Pınar Deniz: Kendimi güzel bulmuyorum

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, İbrahim Selim'in 'Bu Gece' isimli Youtube programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Deniz'in açıklamaları şöyle:



- "5 kardeşiz. Ben ortancayım. Öyle arada kaynayamadım! Bütün yükün hep üzerimde olduğunu düşünüyorum."



- "Berbat bir ergenlik geçirmedim. Ama arkadaşlarımın berbat ergenlik anılarına şahit oldum."

- "Enerjisini sevmediğim insanları hemen hayatımdan çıkarırım. Doğrusunu bildiğim yalanları dinleyemem."

- "Kimsenin beni aptal yerine koymasına izin vermem. ‘Midemi bulandırıyorsun’ dememek için ilişkimi keserim."

- "Ben çok dağınığım. Eski bir erkek arkadaşım ise titizlik hastasıydı. Acaba bu bana Tanrı’nın cezası mıydı?"

- "Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Ara ara yine bu duygu geliyor, kendimi güzel bulmuyorum ama çok da takılmıyorum."

- "Hakkımda en kötü ‘Gıcık’ diyorlardır. Patavatsız derecede dürüstüm."