Pınar Deniz: Kaan evden çıkınca bir şeyler olacağını anladım!

Heyecanın bir an olsun düşmediği senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, önceki gece Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçti.





"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten” diyerek kahkaha attı.