Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Saçmalamayın Allah aşkınıza"

Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan Pınar Altuğ, magazin programı sunduğu dönemde neden aniden bırakma kararı aldığını açıkladı.

“Şimdiki Aklım Olsaydı” programına katılan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın’dan ayrıldığı dönemleri anlattı. “Çocuklar Duymasın bugün ekrana dönse, hiç tartışmasız geri giderim” diyen Altuğ, bir dönem magazin programı da sunuyordu. Ünlü isim, magazin sunmayı neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı.





"NE KADAR SAÇMA"



Pınar Altuğ, "O zaman şöyle bir şey yapıyordum: 'Bu haber çok saçma, ben bunu böyle sunmam.' Aslında magazin programı sunmaktan vazgeçmemin iki sebebi vardı; biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam. İkincisi de pazar günü yayınlanan bir programda, ben böyle deri bir mini etek, üstüne dik yakalı küçük bir kazak ve altına çizme giyiyorum, öyle sunuculuk yapıyorum. Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin. Ne kadar saçma? Yani pazar sabahı ekrana gelen insanların yatakta pijamalarıyla, ellerinde çayları kahveleri ya da kahvaltı masasında oturup seyredecekleri bir programda gece elbisesiyle ekranda olmak ne kadar saçma? 'Şey, saçmalamayın Allah aşkınıza' diye karşı çıktığım için magazin programı sunmaktan vazgeçtim," dedi.