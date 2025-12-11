Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle yine gündem oldu. Altuğ, derin göğüs dekolteli tarzıyla objektiflere poz vererek tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

Düğmeleri Açık Gömleğiyle Dikkat Çekti

Aile Reisi, Davetsiz Misafir gibi pek çok tanınan yapımda yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, geceye eşi Yağmur Atacan ile birlikte katıldı.

Oyuncunun düğmelerini açtığı gömleğiyle oluşturduğu derin göğüs dekolteli kıyafeti, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Pınar Altuğ’un bu cesur ve şık tarzı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.