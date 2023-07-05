Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan teknelerini sattı! 'Bu sene karadayız'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz aylarını eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte teknede geçiren Altuğ, bu sene karada olacaklarını açıkladı ve teknelerini sattıklarını söyledi.

Pınar Altuğ, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışında tatil yaptık. Hafta sonunda ise tekrar seyahate çıkacağız. Ancak ben her zaman teknede yaşamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Altuğ, beş kedi ve iki köpekleriyle birlikte seyahat etmelerinin bazı zorluklar yarattığını belirtti ve "Hareket kabiliyetimiz kısıtlanıyor. Bu sene karada olacağız, bakalım nasıl bir deneyim olacak" şeklinde konuştu.