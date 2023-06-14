Pınar Altuğ 'boşanma' haberine isyan etti! 'Evet, biz ayrıldık'

Pınar Altuğ, önceki gün Maslak Uniq Hall’de gerçekleşen 'Prens' dizisinin galasına katıldı. Ünlü isim, "Aslı Tandoğan benim çok yakın arkadaşım, onun içinde bulunduğu bir projeyi izlemek benim için büyük keyif. Ceyda Düvenci de yakın dostum ama bugün katılamayacak. Bazen insanlar çalışmak zorunda kalabiliyor" dedi.

Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" diyerek, sinirli bir şekilde oradan ayrıldı.

