  • 14 HAZİRAN Çarşamba 08:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Pınar Altuğ 'boşanma' haberine isyan etti! 'Evet, biz ayrıldık'

Pınar Altuğ'a sorulan boşanma sorusu güzel oyuncuyu kızdırdı. İşte detaylar...

Pınar Altuğ 'boşanma' haberine isyan etti! 'Evet, biz ayrıldık'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2023 08:39

Pınar Altuğ, önceki gün Maslak Uniq Hall’de gerçekleşen 'Prens' dizisinin galasına katıldı. Ünlü isim, "Aslı Tandoğan benim çok yakın arkadaşım, onun içinde bulunduğu bir projeyi izlemek benim için büyük keyif. Ceyda Düvenci de yakın dostum ama bugün katılamayacak. Bazen insanlar çalışmak zorunda kalabiliyor" dedi.

 Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" diyerek, sinirli bir şekilde oradan ayrıldı.
 

Benzer Haberler
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım! Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
Zehra Çilingiroğlu'nun deniz keyfi Zehra Çilingiroğlu'nun deniz keyfi
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!