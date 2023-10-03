Pepeçura Nedir, Nasıl yapılır? MasterChef Pepeçura tarifi

Karadeniz’in göz ardı edilemez tatlısı pepeçura, sadece bir yemek tarifi değil, aynı zamanda bölgesel bir kültür ve gelenektir. Göz alıcı rengi ve eşsiz kokusuyla bilinen kokulu üzüm, bu klasik tatlıda başrolü oynar ve lezzet severleri nostaljik bir tat yolculuğuna çıkarır.

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Karadeniz’in Eşsiz Tatlı Rüyası

Karadeniz, yeşili ve mavisi ile büyülerken, bir yandan da mutfak kültürü ile damakları tatlandırır. Özellikle bölgeye has olan ve geniş bir üne sahip olan pepeçura, birçok kişi için anılarla dolu bir lezzettir. Bu özel tatlı, kimi zaman aile toplantılarının vazgeçilmezi, kimi zaman ise çay saatlerinin starı olmuştur.

Kokulu Üzümün Baş Döndüren Lezzeti

Bu tatlı, köy pazarlarını ve bahçeleri süsleyen, dalından yeni koparılmış kokulu üzümlerle hazırlanır. Özellikle siyah ve mor üzümler, pepeçura'nın alametifarikasıdır. İlginç adı ile merak uyandıran bu tatlı, bölgedeki her evde farklı bir tarif ve yöntemle yapılır. İster misafir ağırlamak için, ister kışa hazırlık niyetine, pepeçura, Karadeniz evlerinde her daim yerini bulmuştur.

MasterChef Pepeçura Tarifi

Malzemeler:

Pepeçura'nın başrolünde elbette ki kokulu üzümler var. Fakat bu tatlıda, malzemeler kadar malzemelerin işlenişi ve kullanım sırası da oldukça önem taşır.

1 kg siyah kokulu üzüm

4 su bardağı su

yarım çay bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri İçin:

Antep fıstığı ve ceviz içi

Yapılışı:

Pepeçura'nın yapımı, belirli aşamalardan oluşur ve her aşama, tatlıya kendi dokunuşunu katar.

Üzümler yıkanır, temizlenir ve ardından bir tencereye alınır. Şeker ve su ile bir süre pişirilir. Elde edilen kıvamlı üzüm suyu, süzgeçten geçirilir ve içerisine nişasta ile mısır unu eklenerek, kıvam alana kadar pişirilir. Kıvamını bulan tatlı, kaselere alınır ve bir süre dinlendirilir. Son dokunuş olarak ceviz içi ve Antep fıstığı ile süslenip, servis edilir.

Pepeçura, Karadeniz'den tüm Türkiye'ye yayılan ve adını geniş kitlelere duyuran bir tat olmuştur. Yöresel festivaller, etkinlikler ve sosyal medya sayesinde, pepeçura gibi yerel lezzetler, milli mutfak kültürümüzün önemli bir parçası haline gelmiş, ve her daim geleneksel olarak yaşatılmıştır.

Bu eşsiz lezzeti siz de evinizde deneyimleyebilir, ailenize ve sevdiklerinize nostaljik bir tat şöleni yaşatabilirsiniz.