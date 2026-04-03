Peninsula Hong Kong’da Sanatla Dönüşen Bir Deneyim

Hong Kong’un ikonik adreslerinden biri olan The Peninsula Hong Kong, bu yıl sanat ile konaklama deneyimini yeniden tanımlıyor. Art in Resonance 2026 programı, oteli yalnızca bir konaklama alanı olmaktan çıkarıyor. Bunun yerine, baştan sona keşfedilen çok katmanlı bir sanat rotasına dönüştürüyor.

Hong Kong Sanat Ayı kapsamında hayata geçen bu güçlü program, ziyaretçiyi mekânın içinde hareket ederek sanatla karşılaşmaya davet ediyor. Böylece sanat, belirli bir sergi alanına sıkışmıyor. Aksine, gündelik deneyimin doğal bir parçasına dönüşüyor.

Art in Resonance ile Mekân Yeniden Kurgulanıyor

Art in Resonance 2026, otelin cephesinden lobisine, ortak alanlarından restoranlarına kadar geniş bir alana yayılıyor. Bu yaklaşım, ziyaretçiye planlanmamış ama akış içinde gelişen bir keşif hissi sunuyor.

Özellikle otelin ikonik cephesinde yer alan Angel Hui imzalı “Swimming in Light”, altın balık motifleriyle ışık ve yansıma üzerinden sürekli değişen bir yüzey yaratıyor. Bu eser, mimariyi adeta canlı bir organizmaya dönüştürüyor.

Aynı zamanda iç mekânda konumlanan Albert Yonathan Setyawan’ın “Metamorphic Modulation” adlı yerleştirmesi, tekrar ve ritim üzerinden daha içsel bir deneyim sunuyor. Yüzlerce seramik parçadan oluşan bu yapı, farklı açılardan bakıldıkça değişen bir algı yaratıyor. Böylece izleyici, eserin etrafında dolaşmaya teşvik ediliyor.

Üç Sanatçı, Üç Farklı Deneyim

Program, üç güçlü sanatçının mekâna özel üretimlerini bir araya getiriyor. Bu çeşitlilik, The Peninsula Hong Kong sanat programını çok katmanlı bir deneyime dönüştürüyor.

Hong Konglu mimar ve sanatçı Dr. William Lim ise “Walking On A Bright Future” adlı eseriyle öne çıkıyor. Bu yerleştirme, özellikle The Verandah Café’de izleyiciyi içine alan bir atmosfer kuruyor. Halı ve yüzey tasarımlarıyla oluşturulan bu kurgu, gerçeklik ile hayal arasındaki sınırları bilinçli şekilde bulanıklaştırıyor.

Böylece ziyaretçi yalnızca bir eser izlemiyor. Aynı zamanda eserin içinde vakit geçiriyor ve onun bir parçası haline geliyor.

Sanat ve Gastronomi Aynı Deneyimde Buluşuyor

Program yalnızca görsel sanatlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda gastronomiyi de deneyimin önemli bir parçası haline getiriyor.

Lobide sunulan afternoon tea seçkileri ve The Verandah’daki tatlı menüsü, sergide yer alan eserlerden ilham alıyor. Sunumdan lezzet kombinasyonlarına kadar her detay, sanatın estetik diliyle ilişki kuruyor.

Bu yaklaşım sayesinde ziyaretçi yalnızca görsel bir deneyim yaşamıyor. Tat, koku ve dokunuş da bu bütünsel deneyimin parçası haline geliyor. Böylece sanat deneyimi, çok duyulu bir yolculuğa dönüşüyor.

Küresel Bir Sanat Platformu Olarak Peninsula

2019 yılından bu yana devam eden Art in Resonance, yalnızca bir etkinlik değil. Aynı zamanda küresel ölçekte sanat üretimini destekleyen güçlü bir platform olarak konumlanıyor.

Program, sanatçılara üretim ve sergileme alanı sunarken, otel mekânlarını kamusal deneyim alanlarına dönüştürüyor. Böylece The Peninsula Hotels, bulunduğu şehirlerin sanat ekosistemine doğrudan katkı sağlıyor.