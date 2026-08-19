Pelin Uluksar Şezlongda Poz Verdi Allan Hakko Çekti! Gölköy'de Romantik Anlar

Ekranların sevilen ve güzel oyuncularından Pelin Uluksar ile cemiyet hayatının tanınan iş insanı sevgilisi Allan Hakko'nun romantik Bodrum tatili hız kesmeden devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu Ege'nin eşsiz sahillerinde atan ünlü çift Bodrum'un gözde beldelerinden Gölköy'deki bir plajda magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Gün boyu neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken aşıklar plajın ilgi odağı oldu.

Şezlongda Fotoğraf Seansı: Allan Hakko Çekti Pelin Uluksar Poz Verdi

Öğle saatlerinde sahile inen ünlü çiftten Allan Hakk, şezlongda dinlenen ve güzelliğiyle göz kamaştıran sevgilisi Pelin Uluksar'ın bol bol fotoğrafını çekti. Sevgilisinin ricasını kırmayarak adeta profesyonel bir fotoğrafçı gibi farklı açılardan çekim yapan Hakko'nun o anları renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca sevgilisine poz veren güzel oyuncunun neşesi ve keyifli halleri ise gözlerden kaçmadı.

Ege Sularında Serinlik Ve Romantizm

Keyifli geçen fotoğraf seansının ardından Bodrum'un sıcak havasından bunalan Pelin Uluksar ile Allan Hakko kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde el ele yüzen ve romantik anlar yaşayan çift gün boyu güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı. İkilinin birbirine olan uyumu ve plajdaki mutlu halleri takipçilerinden ve tatilcilerden büyük beğeni topladı.