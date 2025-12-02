Pelin Akil'in Derbi Tepkisi: "Maç Yüzünden..."

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle bazı okullarda ders bitiş saatlerinin erkene alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akil, kızlarının okulunun da maç nedeniyle erken dağılması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve çalışan ebeveynlerin durumunu dile getirdi.

Kendisinin koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen, maç nedeniyle okulların erken paydos vermesini mantıklı bulmadığını belirten Pelin Akil, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Maçla ilgili hiçbir şey söylememişsin diyen dostlar… Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe’den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı. Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır."