Pelin Akil'in Derbi Tepkisi: "Maç Yüzünden..."

Oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle kızlarının okulunun erken dağıtılmasına tepki gösterdi: "Çalışan anne babalar nasıl yetişecek? Anlayamadım."

Pelin Akil'in Derbi Tepkisi:
Yayın Tarihi : 02-12-2025 11:06

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle bazı okullarda ders bitiş saatlerinin erkene alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akil, kızlarının okulunun da maç nedeniyle erken dağılması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve çalışan ebeveynlerin durumunu dile getirdi.

"Çalışan Anne Babalar Nasıl Yetişecek?"

Kendisinin koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen, maç nedeniyle okulların erken paydos vermesini mantıklı bulmadığını belirten Pelin Akil, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Maçla ilgili hiçbir şey söylememişsin diyen dostlar… Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe’den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı. Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır."

Akil, özellikle trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek okulların dağıtılmasının, çalışan ebeveynler için büyük bir zorluk oluşturduğuna dikkat çekti.

