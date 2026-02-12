Pelin Akil'den Anıl Altan'a Yeşil Işık: "Hayatına Birisi Girecek, Mutlu Olsun!"

12-02-2026

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ancak geçtiğimiz dönemde yollarını ayıran Pelin Akil ve Anıl Altan, katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri medeni tavırla takdir topladı. Eski eşler, hem birbirlerine sarılarak sohbet etti hem de basın mensuplarına verdikleri röportajlarla "dostça ayrılık" dersi verdi.

Pelin Akil: "Yolu Açık Olsun, Mutlu Olsun"

Etkinliğe önce katılan Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan’ın Dubai’de bir fenomenle çekildiği fotoğrafın sorulması üzerine oldukça olgun bir yanıt verdi:

  • Mutluluk Dileği: "Gördüm, gerçekten bilmiyorum ama mutlu olsun isterim. Elbette hayatına birisi girecek. İkimiz de sevilmeyi, sayılmayı hak ediyoruz."

  • Güçlü İletişim: "İletişimimiz çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz."

Akil, ayrıca hayatına giren yapay zekayı "doktoru ve şefi" olarak tanımlarken, Serdar Ortaç'ın "kadınları anlamak zor" çıkışına da "Bizi anlamak çok kolay, erkekler büyütüyor" diyerek yanıt verdi.

Anıl Altan: "Çocuklarımın Annesi Olmasa da Değerli"

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giriş yapan Anıl Altan ise Dubai'deki fotoğraf krizine açıklık getirdi. Fotoğrafı silme nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Sosyal medyada ilgi çektiğini uçakta gördüm. Hanımefendi bizim sektörden olmadığı ve insanların dilinin kemiği olmadığı için ailesi rahatsız olmasın diye kaldırdım. Gereksiz bir gündem oldu."

Altan, Pelin Akil ile olan 15 yıllık geçmişlerine dair ise duygusal bir açıklama yaptı: "Pelin, çocuklarımın annesi olmasa da benim için çok değerli. 15 seneyi isteyerek paylaştık, güzelce yaşadık ve güzelce bitirdik."

Akil ve Altan’dan Dikkat Çeken Notlar

  • Yapay Zeka Dostu: İki oyuncu da yapay zekayı günlük hayatlarına dahil ettiklerini ve teknolojiye danıştıklarını belirtti.

  • Pazar Merakı: Pelin Akil, marka takıntısı olmadığını belirterek "Ben pazarcıyım, çocuklarla pazar gezmeyi çok seviyorum" dedi.

  • Sıcak Karşılaşma: Eski eşler, etkinlikte karşılaştıkları anda birbirlerine sarılarak uzun süre sohbet etti.

