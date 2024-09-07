Pelin Akil ve Mert Ramazan Demir’den ilk kare!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 2. sezon çekimleri nihayet başladı! İlk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi kazanan dizi, yeni sezonuyla da heyecanı kaldığı yerden devam ettirecek.

Yeni sezonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise ünlü oyuncu Pelin Akil’in dizi kadrosuna katılması oldu. Akil, heyecanla beklenen 2. sezonda Mert Ramazan Demir’le birlikte önemli sahnelerde yer alacak. Güzel oyuncu, setten ilk kareyi de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Pelin Akil, Instagram'da Mert Ramazan Demir ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, takipçilerine dizinin yeni sezonuna dair ipuçları verdi.



