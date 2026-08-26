Demet Özdemir Yine Gündemde! Pozlarına Beğeni Yağdı

Demet Özdemir Instagram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle yine gündem oldu. Ünlü oyuncunun pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir Yine Gündemde! Pozlarına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 23:51

Demet Özdemir yine sosyal medyanın gündeminde. Kariyeri kadar Instagram paylaşımlarıyla da sık sık konuşulan ünlü oyuncu, bu kez peş peşe paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Eşref Rüya dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren Özdemir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 17,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı her paylaşım da kısa sürede büyük ilgi görüyor.

Oyuncunun son fotoğrafları da bu ilgiden nasibini aldı. Paylaşımları gören takipçileri, Özdemir'in karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçileri Sessiz Kalmadı

Demet Özdemir'in yayınladığı yeni kareler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Oyuncunun takipçileri, fotoğrafların altına peş peşe yorumlar bırakarak beğenilerini dile getirdi.

Özdemir'in doğal ve enerjik görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımları, daha yayınlandığı andan itibaren yoğun etkileşim almaya başladı.

Zaten Demet Özdemir'in Instagram hesabındaki hareketlilik artık magazin dünyasında şaşırtıcı değil. Oyuncu, zaman zaman günlük hayatından kareleri, zaman zaman da iş hayatıyla ilgili paylaşımları takipçileriyle buluşturuyor.

Eşref Rüya ile de Gündemde

Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de gündemden düşmüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yıldızlarından biri olan Özdemir, dizideki performansıyla da izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyuncunun hem ekranlardaki hem de sosyal medyadaki yoğun ilgisi devam ediyor. Özellikle Instagram'daki 17,4 milyon takipçisi, Özdemir'in paylaşımlarının ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

Son paylaşımında da durum değişmedi. Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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