72 Yaşındaki Nükhet Duru Sosyal Medyayı Resmen Salladı!

Nükhet Duru yine sosyal medyanın gündeminde. Yıllardır sahnelerde olan ve enerjisiyle dikkat çeken 72 yaşındaki sanatçı, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Duru'nun Instagram'da yayınladığı yeni fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken sanatçı, yıllar geçse de formundan pek bir şey kaybetmiş gibi görünmüyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Duru, enerjisi ve tarzıyla adeta yaşını unutturuyor.

Takipçileri Yorum Yağmuruna Tuttu

Nükhet Duru'nun sosyal medyada paylaştığı son kareler, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafları gören hayranları, sanatçının genç ve dinamik görünümünü öven çok sayıda yorum yaptı.

Duru'nun paylaşımının altı kısa sürede güzel sözlerle doldu. Bazı takipçileri sanatçıya "Hiç yaşlanmıyorsunuz", "Yıllara meydan okuyorsunuz" ve "Maşallah" gibi yorumlar bırakırken, birçok kişi de güzelliğini övdü.

Özellikle sanatçının doğal ve kendinden emin duruşu, sosyal medyada beğeni topladı. Duru'nun yıllardır koruduğu kendine özgü tarzı da fotoğraflarda yine ön plana çıktı.

Yıllardır Sahnenin Vazgeçilmez İsmi

"Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak" ve "Melankoli" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer eden Nükhet Duru, yıllardır Türk müziğinin sevilen isimleri arasında.

Kariyerine uzun yıllardır devam eden sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki enerjisi ve kendine has tarzıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Duru, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Son fotoğrafları da bunun en yeni örneği oldu. 72 yaşındaki sanatçının paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi görürken Duru bir kez daha "Yaş sadece bir sayı" dedirten görüntüsüyle gündeme geldi.