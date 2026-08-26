Cem Yılmaz’ı Böyle Görmediniz! Sakallar Bir Anda Gitti

Cem Yılmaz bu kez yaptığı espriyle değil, yeni görüntüsüyle gündemde. Uzun zamandır sakallı haliyle görmeye alıştığımız ünlü komedyen, imajında oldukça net bir değişikliğe gitti. Yılmaz, sakallarını tamamen kesip sinekkaydı tıraş oldu.

Yeni görüntüsü bir etkinlik sırasında objektiflere yansıyan Cem Yılmaz’ın son hali, sosyal medyada da kısa sürede dikkat çekti. Yılmaz’ı uzun süredir sakallı gören takipçileri, bu değişimi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sakallar Bir Anda Gitti

Cem Yılmaz’ın yeni görüntüsü bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla ortaya çıktı. Sakallarını tamamen kesen komedyen, böylece alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bir hale büründü.

İmaj değişikliğinin özellikle yeni projesi nedeniyle yapıldığı düşünülüyor. Çünkü Cem Yılmaz şu sıralar hayranlarının merakla beklediği “GORA 4 GORA” için yoğun şekilde çalışıyor.

Dolayısıyla ünlü komedyenin sinekkaydı tıraş olmasının arkasında yeni filmindeki karakterin görünümüyle ilgili bir detay olup olmadığı merak konusu oldu.

GORA 4 GORA İçin Kamera Karşısında

Cem Yılmaz’ın 2004 yılında vizyona giren “G.O.R.A.” filminin devamı niteliğindeki “GORA 4 GORA”nın çekimleri devam ediyor.

Filmin hem senaryosunu yazan hem de yönetmen koltuğunda oturan Yılmaz, bir kez daha Arif karakteriyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni hikâyede Arif’in işi yine hiç kolay değil.

Bu kez oğlunun saygısını yeniden kazanmak isteyen Arif, aynı zamanda Demon’un algoritmalar aracılığıyla yönettiği düzene karşı mücadele edecek.

Yeni Görüntüsü Merak Uyandırdı

Cem Yılmaz’ın sakallarını neden tamamen kestiği konusunda net bir açıklama bulunmazken, değişikliğin filmle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ünlü komedyenin yeni görüntüsü şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Yılmaz’ın Arif karakteriyle nasıl görüneceği ise “GORA 4 GORA” izleyicilerinin en çok merak ettiği detaylardan biri haline geldi.