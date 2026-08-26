Devrim Özkan Teknede Fena Yakalandı! Kareleri Olay Yarattı

Devrim Özkan sezon yorgunluğunu tekne tatilinde atıyor. Ünlü oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlar büyük ilgi görürken aşk iddiaları da yeniden gündemde.

Devrim Özkan Teknede Fena Yakalandı! Kareleri Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 22:39

Yoğun geçen sezonun ardından biraz nefes almak isteyen Devrim Özkan, soluğu teknede aldı. 27 yaşındaki oyuncu, tatilin tadını çıkarırken bir yandan da bol bol fotoğraf çektirdi. Deniz, güneş ve güzel havanın keyfini süren Özkan, tatil boyunca oldukça neşeli görüntüler verdi.

Ünlü oyuncu, teknede geçirdiği keyifli anlardan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. 2,6 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede ilgi gördü.

Teknede Objektif Karşısına Geçti

Devrim Özkan'ın tatil boyunca verdiği pozlar, sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunuldu. Kimi karelerde denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, kimi karelerde ise objektif karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Fotoğraflardan Özkan'ın tatilde oldukça keyifli olduğu da belli oldu. Yoğun çalışma temposundan biraz olsun uzaklaşan oyuncu, sakin ve eğlenceli anların tadını çıkardı.

Paylaşımlarının ardından takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Özkan'ın tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Aşk İddiaları Yeniden Gündemde

Devrim Özkan'ın özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminin öne çıkan konularından biri oluyor. Ünlü oyuncunun, aynı dizide rol aldığı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları daha önce gündeme gelmişti.

İkilinin arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığı konusunda net bir açıklama gelmezken, Özkan'ın tatil paylaşımları da doğal olarak yeniden merak konusu oldu. Ancak oyuncunun son paylaşımında özel hayatına dair herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.

Şimdilik Devrim Özkan'ın gündeminde aşk iddialarından çok tatilin keyfini çıkarmak var gibi görünüyor. Oyuncu, deniz ve güneş eşliğinde sezonun yorgunluğunu atarken sosyal medyadaki takipçileri de bu keyifli anlara ortak oldu.

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