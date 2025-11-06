Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Ayrılık Sonrası Porto Tatili: Kızları İçin Bir Aradalar

Geçen temmuz ayında dokuz yıllık evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Oyuncu çift, son olarak çocuklarıyla birlikte Porto'ya gitti. Eski eşler, ayrılığa rağmen sürdürdükleri aile birlikteliğiyle dikkat çekti.

Arkadaşlıktan Evliliğe, Evlilikten Ayrılığa

Pelin Akil ve Anıl Altan, yollarının kesiştiği "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışmışlardı. İkili, arkadaşlıklarını ilerleterek 2016 yılında evlenmişti. Çiftin, 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya geldi. Uzun zamandır aile üzerinde sorunlar olduğu iddia ediliyordu. Pelin Akil ve Anıl Altan, temmuz ayında evliliklerini resmen bitirdi.

Ayrılık Sonrası Gündem Olan İddialar

Boşanmanın ardından özel hayatlarında yeni iddialar ortaya çıktı. Anıl Altan, bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi şekilde görüntülenmişti. Pelin Akil'in ise menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Eski eşler, bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ünlü oyuncular, özel hayat konularında sessizliklerini koruyorlar.

Anıl Altan'dan "Aile" Notlu Porto Paylaşımı

Pelin Akil ve Anıl Altan, tüm bu iddialara rağmen kızlarının mutluluğunu önceliklendiriyor. Çocukları için bir araya gelmeye devam eden eski eşler, son olarak Porto seyahatine çıktı. Anıl Altan, kızları ve Pelin Akil ile çıktığı bu tatilden fotoğrafları paylaştı. Oyuncu, sosyal medyada yayınladığı karelere kısaca "Aile" notunu düştü. Paylaşım, takipçilerden büyük ilgi gördü.