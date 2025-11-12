Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok İddia: Boşanmadılar

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanmadığı iddiası magazin gündemine düştü. Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin Portekiz'den ev alıp oturum izni başvurusu nedeniyle resmi boşanmayı beklettiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi : 12-11-2025 17:55

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında ortaya atılan bir iddia, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Çok konuşulan iddiaya göre, ünlü çift henüz resmi olarak boşanmadı. Gerekçe ise herkesi şaşkına çevirdi.

 

Sette Başlayan Aşk, İkizlerle Taçlanmıştı

Oyuncu çift, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp 2016 yılında evlenmişti. 2019'da ise ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almışlardı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmiş, çift yalanlasa da boşandıkları ortaya çıkmıştı.

 

Barıştılar Mı Sanılmıştı?

Boşanmalarına rağmen birbirlerinden ayrılmayan Pelin Akil ve Anıl Altan, son olarak çocuklarıyla birlikte Portekiz'e tatile gitmişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşım, çiftin barıştığı yönünde düşünülmüştü. Akil, yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, evlilik değil. Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki" ifadelerini kullanmıştı.

 

Oturma İzni İçin Resmi Boşanma Yok İddiası

Gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında ikili hakkındaki flaş iddiasını dile getirdi. Üstündağ'ın iddiasına göre, çift henüz resmi olarak boşanmadı. Üstündağ, boşanmamanın nedenini açıkladı: "200 bin Euro’ya Portekiz'den ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar."

İddialar sonrası, ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

