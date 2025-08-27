Pelin Akil, Bodrum’da tatil sezonuna nokta koydu

Geçtiğimiz aylarda ikizlerinin babası Anıl Altan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Pelin Akil, yaz tatilini Bodrum’da noktaladı. Ayrılığın ardından enerjisini kızlarına ve işine yönelten Akil, yoğun geçen sezona kısa bir mola verdi.

Boşanma sonrası tatil rotası

Ünlü oyuncu, boşanma sürecinde eşi Anıl Altan ve kızlarıyla birlikte önce Bozburun’da keyifli günler geçirdi. Ardından tatil rotasını Bodrum’a çeviren Akil, sahillerde renkli görüntüler verdi. Tatil boyunca çocuklarıyla vakit geçirmeyi ihmal etmeyen oyuncu, aynı zamanda dostlarıyla da bir araya geldi.

Bodrum’da objektiflere takıldı

Bodrum sahillerinde denize giren ve güneşin tadını çıkaran Pelin Akil, enerjik halleriyle dikkat çekti. İki çocuk annesi güzel oyuncu, fit fiziğiyle de beğeni topladı. Sahilde vakit geçiren Akil, doğallığı ve neşeli tavırlarıyla çevresindekilerin ilgisini üzerine çekti.

Yeni sezona hazırlık

Yaz tatilini Bodrum’da tamamlayan Pelin Akil’in yeni sezon için enerjisini topladığı öğrenildi. Oyuncunun, ekran projeleriyle ilgili sürprizler hazırladığı konuşuluyor. Hayranları ise Akil’in hem özel hayatındaki değişimlere hem de yeni projelerine büyük ilgi gösteriyor.