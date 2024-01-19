Paraya Sıkışan Vatandaşlar İçin Akbank, QNB ve 2 Özel Banka ATM'den Ödeme Yapacak! 7900 TL Nakit Hesaplarda! 

Paraya Sıkışan Vatandaşlar İçin Akbank, QNB ve 2 Özel Banka ATM'den Ödeme Yapacak! 7900 TL Nakit Hesaplarda! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 17:10

Son zamanlarda bankacılık sisteminin dijital bankacılık sektörüne geçti ve bu sektöre geçtikten sonra özellikle bankaya gidecek zamanı olmayan kişilere destek olunmaya başlandı. Bu durumda özellikle de kredi işlemleri de artık bankalara gitmeden çözülüyor. Bankaya gitmeden yeni başlatılan 7 bin 900 TL kampanya ile sizlerde dilediğiniz zaman hizmet alabileceksiniz ve bu hizmet karşılığında oturduğunuz yerden işlem yaparak masrafsız nakit alacaksınız. Verilen 7900 TL ödeme nakit avans olarak sizlere verilecek ve bu ödemeler dahilinde şartlara uygun olan herkes alacak. 7900 TL banka hesabı olan kişilere verilecektir. 

AKBANK 7900 TL ÖDEME

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya, Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapanlara verilecektir. 7900 TL ödeme alacak olan kişiler uygun faizlerle bu kampanyadan faydalanabilirler. Akbank direkt uygulamasına girerek Artı para başvurusu yapabilirsiniz. 

QNB FİNANSBANK Nakit Ödeme

QNB Finansbank hesabı olanlar da başvurularını bankaya gitmeden yapıyor. Bu şekilde sizlerde nakit ihtiyacınız olduğunda banka şubelerine gitmeden QNB mobil uygulamasından hemen destek alıyorsunuz! Şartlara uygun olan herkes başvuru şartlarına göre bu kredileri alabilirler.

TEB ve Garanti Bankası Nakit Ödeme

TEB veya Garanti Bankası hesabı olanlar, bankanın mobil uygulamasına girerek başvuru yapabilirler ve hesaplarına ek olarak 7900 TL ödeme alabilirler. 7900 TL ödemelerin 12 ay vadeye kadar da geri ödemesini yapabilirsiniz. 

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