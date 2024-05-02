Sertab Erener yeniden Eurovision sahnesinde!

9 Mayıs Perşembe akşamı Eurovision Şarkı Yarışması'nın gerçekleşeceği yarı final öncesinde, usta şarkıcı Sertab Erener'in 'Everyway That I Can' adlı parçasıyla birincilik kazandığı performansı seslendireceği duyuruldu

Sertab Erener yeniden Eurovision sahnesinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 11:37

Sertab Erener, 2003'te 167 puanla Eurovision Müzik Yarışması'nda (Belçika'nın 165 puanı ve Rusya'nın 164 puanını geçerek) şampiyonluğu elde ettiği performansının ardından yıllar sonra yeniden yarışmada yer alacak.

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek olan yarışmada eski Eurovision yıldızları da yarı finallerde sahne alacak. 7 Mayıs'taki birinci yarı finalin konuğu İsveçli popçu Benjamin Ingrosso olacak. 9 Mayıs Perşembe akşamındaki ikinci yarı finalde ise daha önce Eurovision'da birincilik kazanan kadın sanatçılar yer alacak. Bu gecede Sertab Erener, "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.

2005 yılında Yunanistan'a birinciliği getiren Helena Paparizou, "My Number One" ve 1999'da İsveç'i birincilikle tanıştıran Charlotte Perrelli ise "Take Me to Your Heaven" şarkısıyla sahnede olacak. Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali ise 11 Mayıs Cumartesi gecesi gerçekleşecek.

Sertab Erener, Eurovision davetini aldığı andan itibaren yoğun bir hazırlık sürecinde olduğunu vurguladı. Sanatçı, "Everyway That I Can" şarkısını Malmö Arena'da daha önce duyulmamış bir versiyonuyla seslendirecek.

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