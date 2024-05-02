İnci Taneleri'ne sürpriz transfer! Bakın kadroya kim katıldı?

Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nin kadrosuna sürpriz bir isim daha katılıyor. İşte detaylar...

İnci Taneleri'ne sürpriz transfer! Bakın kadroya kim katıldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 11:39

Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri", mayıs sonunda sezon finaline hazırlanıyor. Başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı dizi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Bu akşam ekrana gelecek olan 13. bölümde, Azem'in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir ilk kez izleyicilerle buluşacak. Nehir'in gizemiyle diziye katılmasıyla birlikte, İnci Taneleri'nin hikayesi yeni bir boyut kazanacak.

 

 

 

Ayrıca diziye katılacak olan yeni bir karakterle ilgili heyecan verici detaylar da gün yüzüne çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gözde Kocaoğlu, İnci Taneleri ekibine dahil olacak. Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, dizide "Meltem" karakterine hayat verecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisiyle başlamıştı.

Yeni karakterin ve Nehir'in diziye katılmasıyla birlikte İnci Taneleri'nin heyecan dolu hikayesi daha da derinleşecek ve izleyicilere sürpriz dolu bir sezon finali sunacak.

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