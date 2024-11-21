YILIN İDDİALI FİLMİ PARANOYA’NIN GALASI YAPILDI

Başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın yer aldığı yılın iddialı filmlerinden Paranoya’nın galası yapıldı. Merakla beklenen film, izleyenlerden tam not aldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesi ile dikkat çeken Paranoya filminin galası, Cemal Reşit Rey’de gerçekleşti. 22 Kasım’da sinemaseverler ile buluşacak filmin galasına; sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Filmin oyuncuları ve yönetmeni Cengiz Özkarabekir, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CENGİZ ÖZKARABEKİR ‘YAKLAŞIK 5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR PROJE’

Yönetmen Cengiz Özkarabekir ‘Yaklaşık 5 yıldır üzerine çalıştığımız bir proje. Öyküsü bana ait. Biraz da memleket gerçeklerinden yola çıkarak toplumsal paranoyayı anlatmak istediğim bir iş. Çok güzel bir kadro ile çalıştık ve güzel bir film yaptığımızı düşüyorum. Umarım izleyenler de bizim gibi düşünür’ dedi.

ONUR BULDU ‘MUNTAZAM KARAKTERİ İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTIM’

Filmde paranoyası olan bir gazeteciyi canlandıran Onur Buldu ‘İyi senaryo benim için önemli. Paranoya iyi hikayeye sahip bir dram filmi. Karakter için senaryo danışmanlarımızla uzun süre çalıştık. Muntazam’ı canlandırdığım için mutluyum. Çok güzel bir ekip ve usta oyuncular ile olmak çok güzeldi. Umarım izleyenler de beğenir filmimizi’ dedi.

Bülent Şakrak, Paranoya’nın içinde ustalar ve genç arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Ege Kökenli ise hem canlandırdığı karakteri hem de filmin hikayesini çok sevdiğini belirtti ve Paranoya’nın kadrosunda yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sunuculuğunu Özlem Gürses’in üstlendiği gecenin sürprizi, filmin jenerik müziğini yapan rap müziğin genç isimlerinden AHKAM’ın canlı performansı oldu. Film gösteriminin ardından sahneye çıkan ekip ve oyuncular, davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı.

İzleyenlerden tam not alan Paranoya filmi, üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçenleri konu alıyor. Film, yıllar sonra paranoyası nükseden Muntazam’ın başına açtığı tuhaf işleri, farklı bir dille ele alırken Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutuyor.

İddialı filmin kadrosunda; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş, Metin Yıldız, Yağmur Ün, Adem Yılmaz, Ebru Şam gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.