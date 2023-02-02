Özlem Yıldız'ın başına gelmeyen kalmadı!

Geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, ardından bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. "Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.



"ZOR KONUŞUYORUM"

Durumunu ve son zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

"KANIMDA ENFEKSİYON ÇIKTI"

Daha sonra hastaneye giden Özlem Yıldız, yüzündeki şişlikle ilgili "Kanımda enfeksiyon çıktı. Alerjikmiş... Bu gece hastanedeyim, antibiyotik tedavisi başlandı" açıklamasında bulundu.