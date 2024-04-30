QNB Finansbank'tan Dev İndirim: Faturalarını Öde, 750 TL Kazan!

QNB Finansbank, müşterilerine müjdeli bir haberle geldi! Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını düzenli olarak ödeyen abonelere büyük bir fırsat sunuyor. Banka, yeni başlatılan otomatik fatura kampanyası ile faturalarını ödeyen herkese 750 TL hediye ediyor. Detaylar ise oldukça cazip!

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılmak oldukça basit. 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında QNB Mobil uygulaması üzerinden uzaktan müşteri başvurusu yaparak ve görüntülü görüşme ile müşteri olmak, kampanyadan yararlanmanın ilk adımı.

Kampanya kapsamında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ya da QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen her yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatı için müşterilere 250 TL değerinde iade yapılacak. Toplamda ise 750 TL'ye kadar ödül kazanmak mümkün olacak. Ödül, verilen talimatların kampanya süresi içinde iptal edilip yeniden verilmesi durumunda geçerli olmayacak.

QNB Finansbank'ın otomatik fatura kampanyası, müşterilere önemli bir destek sağlıyor ve faturalarını düzenli ödeyenleri ödüllendiriyor. Bu kampanya, hem müşterilerin maddi açıdan kazançlı çıkmasını sağlarken, hem de faturalarını düzenli ödeme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oluyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlar için ödeme yapan herkes, bu fırsattan yararlanarak ekonomik açıdan rahatlayabilir.