IBAN numarasına ödeme, 10 Mayıs tarihine kadar başvuru yapın!

Türkiye'de tarım, ekonominin temel taşlarından biri olarak önemini koruyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere yönelik yapılan desteklemeler, sektörün güçlenmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Son günlerde yapılan açıklamalarla birlikte, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin detayları netleşti. TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimi ve miktarları çiftçilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

26 Nisan tarihinde başlayan ve 10 Mayıs'ta sona erecek olan ödemeler, çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 2 ve 4 olan çiftçilerin ödemeleri 10 Mayıs saat 18.00'den sonra hesaplarına yatırılacak. Ancak merak edilen en önemli konu, ödeme miktarları oldu.

Destek ödemeleri kapsamında çeşitli alanlarda destekler sağlanacak. Bu destekler arasında buzağı desteği, çiğ süt desteği, lisanslı depoculuk desteği, hayvan gen kaynakları desteği, sertifikalı tohum üretim desteği ve düve alım desteği gibi çeşitli kalemler bulunuyor. Bu desteklerin miktarları da açıklandı ve çiftçilerin beklentilerini karşılayacak seviyelerde olduğu gözlemlendi.

Buzağı desteği miktarı 3 milyar 344 milyon 15 bin TL olarak belirlendi. Çiğ süt desteği ise 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL olarak açıklandı. Lisanslı depoculuk desteği 32 milyon 155 bin 447 TL, hayvan gen kaynakları desteği 29 milyon 216 bin 20 TL, sertifikalı tohum üretim desteği 10 milyon 42 bin 754 TL ve düve alım desteği ise 9 milyon 320 bin TL olarak belirlendi. Bu desteklerin çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik olduğu ve sektörün gelişimine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Tarım sektörü, Türkiye ekonomisi için hayati bir öneme sahip olduğundan, çiftçilere yönelik yapılan desteklemeler büyük önem taşıyor. Son açıklamalarla birlikte, çiftçilerin beklediği ödeme miktarları ve takvimi netlik kazandı. TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimi, çiftçilere adaletli bir dağılım sağlarken, destek miktarlarının çeşitliliği de sektörün çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Bu desteklerin sektörün sürdürülebilirliğine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.